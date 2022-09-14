Sky News: Король Британии Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки

Карл III делает записи в книге посетителей в замке Хиллсборо. Кадр из видео: YouTube/Independent

Во время пребывания в официальной королевской резиденции в Северной Ирландии король Великобритании Карл III выругался, когда делал записи в книге посетителей, передает Sky News.

13 сентября Карл III находился в замке Хиллсборо в Северной Ирландии, чтобы почтить память своей матери Елизаветы II.

Британский король делал записи в книге посетителей замка, как вдруг ручка, которой он писал, начала протекать. Из-за этого руки монарха испачкались чернилами.

"Боже, я ненавижу это", - сказал он, передавая ручку своей супруге Камилле.

Тут вмешался один из помощников и заменил злосчастную ручку.

Но Карл III уже был расстроен. Уходя, он даже выругался.

"Я не могу вынести эту чертовщину... каждый вонючий раз", - сказал король.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ее похороны состоятся 19 сентября. Королем Великобритании стал ее сын Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987626-sky-news-korol-britanii-karl-iii-vyrugalsya-iz-za-ispachkavshey-ego-ruchki/