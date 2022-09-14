Гроб с телом Елизаветы II привезли в Букингемский дворец

Гроб с телом королевы Елизаветы II везут в Букингемский дворец. Фото: Samir Hussein/WireImage

Траурный кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец. Жители Лондона выстроились вдоль улиц, чтобы посмотреть, как гроб с телом королевы завершил свой путь из Эдинбурга в Букингемский дворец, передает Sky News.

Некоторые бросали цветы в сторону черного катафалка в знак уважения к королеве.

На противоположной стороне дороги движение остановилось, водители выходили из машин, чтобы посмотреть на проезжающую мимо процессию.

Люди, собравшиеся у дворца, аплодировали, когда траурный кортеж проехал через ворота.

Гроб королевы остался на ночь в Букингемском дворце, а в среду, 14 сентября, его перевезут в Вестминстерский дворец, где он пробудет до утра понедельника.

Ранее СМИ писали, что британцы, желающие проститься с королевой, могут простоять в очереди от 17 до 35 часов. Власти Великобритании ожидают, что около 750 тыс. человек придут засвидетельствовать свое почтение Елизавете II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987632-grob-s-telom-elizavety-ii-privezli-v-bukingemskiy-dvorets/