The Times: Желающие проститься с Елизаветой II могут простоять в очереди до 35 часов

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Британцы, желающие проститься с королевой, могут простоять в очереди от 17 до 35 часов. Власти Великобритании ожидают, что около 750 тыс. человек придут засвидетельствовать свое почтение Елизавете II, передает The Times.

Гроб с телом королевы будет выставлен в Вестминстер-холле. Как пишет издание, за четыре дня до похорон Елизаветы II с ней смогут проститься около 350 тыс. человек. И, вероятно, власти будут вынуждены закрыть очередь, если в ней окажется слишком много людей.

На заседании правительственного комитета по планированию чрезвычайных ситуаций "Кобра" сообщили, что в среднем время ожидания в очереди может составить от 17 до 35 часов.

Посетителям разрешено иметь при себе только небольшие сумки, перед входом их проверят на безопасность.

Отмечается, что желающие проститься с королевой уже собираются в очередь на Ламбетском мосту. Они говорят, что их не пугает перспектива очень долгого ожидания под открытым небом.

Ранее сообщалось, что 19 сентября, день похорон королевы Елизаветы II, станет выходным в Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987503-the-times-zhelayuschie-prostitsya-s-elizavetoy-ii-mogut-prostoyat-v-ocheredi-do-35-chasov/