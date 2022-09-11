Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

"Государственные похороны Ее Величества Королевы состоятся в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве в 11:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

До похорон четыре дня тело королевы будет находиться в Вестминстер-холле, чтобы ее поданные могли с ней проститься.

Сегодня тело королевы на автомобиле будет доставлено в Эдинбург из Балморала - до понедельника, 12 сентября, оно будет находиться в Тронном зале во дворце Холируд.

В Лондон тело королевы доставят на самолете.

"У представителей общественности будет возможность посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве. Утром в понедельник, 19 сентября, закончатся похороны, и гроб будет доставлен процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где пройдет государственная панихида", - сообщили во дворце.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии. Престол занял ее старший сын Чарльз, известный теперь как Карл III.

Вчера, 10 сентября, Совет престолонаследия официально провозгласил Карла III (ранее принц Чарльз Уэльский) монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987173-obyavlena-data-pohoron-korolevy-elizavety-ii/