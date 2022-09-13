Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Герцог Сассекский, внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые высказался после смерти бабушки. Заявление опубликовано на сайте благотворительной организации Archewell.

Принц Гарри назвал Елизавету II "путеводной звездой", которой восхищался весь мир. Он подчеркнул, что ее непоколебимая грация и достоинство оставались при ней на протяжении всей жизни, а потом это перешло в вечное наследие.

"Повторим слова, которые она произнесла после ухода своего мужа, принца Филиппа. Слова, которые могут утешить нас сейчас: "Жизнь, конечно, состоит из расставаний, точно так же, как из первых встреч", – говорится в заявлении.

По его словам, он дорожит каждым моментом, проведенным с Елизаветой II при ее жизни.

"Бабушка, хотя нам очень грустно расставаться с тобой навсегда, я бесконечно благодарен за все наши первые встречи – от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой и до того момента, когда ты встретилась с моей любимой женой и обняла любимых правнуков", – сказал принц Гарри.

Внук королевы добавил, что ему, как и всем британцам, уже не хватает ее присутствия.

"Спасибо за вашу приверженность служению. Спасибо за ваши советы. Спасибо за вашу заразительную улыбку. Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились и оба вместе", – добавил он.

Напомним, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября, после 10-дневного траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987421-prints-garri-vpervye-prokommentiroval-smert-korolevy-elizavety-ii/