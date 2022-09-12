Дети Елизаветы II прошли по улицам Эдинбурга вслед за гробом королевы (видео)

Прощальная процессия. Фото: Peter Summers/Getty Images

Тело покойной королевы Елизаветы II привезли в Собор святого Эгидия в шотландской столице, где все желающие смогут попрощаться с ней. По улицам города прошла процессия, в которой за гробом королевы следовали ее дети, пишет телеканал Sky News.

Отмечается, что королеву доставили из Холирудского дворца в Собор святого Эгидия в Эдинбурге. Здесь пройдет служба с участием короля Карла III.

В соборе гроб королевы будет находиться сутки, после чего его отправят в Лондон.

По улицам Эдинбурга до Собора святого Эгидия прошла траурная процессия, в которой вслед за гробом матери шли все четверо детей Елизаветы II. Также вдоль дороги стояли люди, собравшиеся, чтобы проводить покойную королеву.

Напомним, что сегодня новый король Великобритании впервые официально обратился к парламенту после смерти матери и отметил, что полон решимости следовать ее примеру.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Этот день станет выходным в Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987409-deti-elizavety-ii-proshli-ulitsam-edinburga-vsled-za-grobom-korolevy-video/