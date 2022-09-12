Карл III впервые обратился к британскому парламенту

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

Сын Елизаветы II, ставший королем Великобритании, впервые официально обратился к парламенту после смерти матери и отметил, что полон решимости следовать ее примеру, передает издание The Guardian.

На церемонии, прошедшей в Вестминстер-холле, Карл III официально обратился к парламенту Великобритании.

Спикеры палаты лордов и палаты общин выразили соболезнования новому королю, который в свою очередь поблагодарил спикеров.

Также монарх подчеркнул переплетение королевской власти и правительства в конституции Великобритании и отметил, что он будет следовать примеру своей матери.

"Мы собрались сегодня в память о выдающемся периоде самоотверженного служения королевы своим нациям и народам. Будучи очень молодой, Ее покойное Величество поклялась служить своей стране и своему народу, а также поддерживать драгоценные принципы конституционного правления, лежащие в основе нашей нации.

Этот обет она соблюдала с непревзойденной преданностью. Она подала пример бескорыстного долга, которому с божьей помощью и вашими советами я намерен верно следовать", – заявил король.

Напомним, что 8 сентября скончалась королева Елизавета II, которая была на престоле Великобритании 70 лет.

10 сентября ее старший сын Чарльз – король Карл III официально был объявлен монархом Соединенного Королевства.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Этот день станет выходным в Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987401-korol-karl-iii-vpervye-obratilsya-k-britanskomu-parlamentu/