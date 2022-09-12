Британцев попросили не оставлять в парке плюшевых мишек в память о Елизавете II

Британцы оставляют цветы и плюшевых медвежат в Грин-парке в память о Елизавете II. Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II, попросили не оставлять у Букингемского дворца плюшевых медвежат и воздушные шары. Об этом говорится на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.

"К сожалению, никакие подарки и предметы приниматься не будут, просьба не приносить их в парки. Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары", – говорится в заявлении организации.

В парках также нельзя зажигать свечи. Зажженные свечи будут погашены и убраны.

В сообщении отмечается, что можно приносить открытки и цветы, но без оберток.

После смерти Елизаветы II жители Великобритании начали приносить в парки плюшевых мишек Паддингтон. Это связано с видео, которое было снято к платиновому юбилею королевы в июле. На видео Елизавета II и Паддингтон сидят за столом и пьют чай.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания предъявила политикам требования для участия в похоронах Елизаветы II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987247-britantsev-poprosili-ne-ostavlyat-v-parke-plyushevyh-mishek-v-pamyat-o-elizavete-ii/