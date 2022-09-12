День похорон королевы Елизаветы II станет выходным в Великобритании
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В Великобритании 19 сентября состоятся похороны королевы Елизаветы II. Чтобы британцы могли отметить последний день национального траура, этот день в стране сделали выходным, передает Daily Mail.
Король Карл III подписал указ о том, что день похорон королевы Елизаветы II будет выходным в Великобритании.
Как пишет издание, выходной в день похорон королевы позволит жителям, компаниям и другим организациям "отдать дань уважения ее Величеству и почтить память ее правления, отмечая последний день национального траура".
Отмечается, что закон не требует, чтобы работодатели предоставляли сотрудникам выходной.
"Однако мы ожидаем, что многие работники смогут взять выходной в этот день. Мы также ожидаем, что работодатели чутко отреагируют на просьбы работников, желающих взять выходной в день похорон", – говорится в заявлении правительства.
В этот день будут закрыты школы и культурные учреждения, но больницы и суды останутся открытыми.
Кроме того, правительство заявляет, что в настоящее время "нет планов" отмечать смерть королевы как ежегодный праздник.
Напомним, похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987351-den-pohoron-korolevy-elizavety-ii-stanet-vyhodnym-v-velikobritanii/