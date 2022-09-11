Траурная процессия с телом Елизаветы II отправилась в последний путь (видео)

Фото: royal.uk

Гроб королевы Елизаветы II направился из замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. Сопровождает траурную процессию единственная дочь королевы принцесса Анна, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

Вместе с принцессой Анной траурную процессию сопровождает ее муж сэр Тим Лоуренс.

Гроб королевы украшают ее любимые цветы - георгины, флоксы, белый вереск и сосновая пихта.

Газета Daily Mail уточняет, что кортежу предстоит проделать 6-часовой путь.

Фото: royal.uk

Сотни жителей Шотландии вышли на улицы Абердина, чтобы проводить кортеж с гробом королевы.

Фото: Peter Summers/Getty Images

Напомним, государственные похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. За 4 дня до этого ее тело самолетом прибудет в Лондон и будет находиться в Вестминстер-холле, чтобы подданые могли проститься с ней.

Королева скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет.

Новым королем Соединенного королевства стал ее старший сын Чарльз, известный теперь как Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987212-traurnaya-protsessiya-s-telom-elizavety-ii-otpravilas-v-posledniy-put-video/