Принц Уильям и Кейт впервые с 2020 года появились на публике вместе с принцем Гарри и Меган (фото, видео)

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре. Это первый совместный выход пар с января 2020 года, сообщает британская газета Mirror.

Принцы вместе с супругами вышли поприветствовать толпы доброжелателей у Виндзорского замка.

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри с супругой Меган Маркл. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Королевские пары пообщались с собравшимися британцами, приняли у них цветы и записки с соболезнованиями. Кейт Миддлтон, получавшая недавно титул принцессы Уэльской, поговорила с плачущим ребенком в толпе.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Примечательно, что это первое совместное появление братьев и их жен на публике со Дня Содружества 9 марта 2020 года. Даже на прошедшем в июле этого года платиновом юбилее правления королевы Елизаветы II пары не появлялись вместе.

Меган Маркл. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Британские СМИ отмечают, что отношения принцев Уильяма и Гарри ухудшились в 2020 году, когда принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских полномочий. Ситуацию усугубило и скандальное интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила неназванного члена королевской семьи в расизме.

Отметим, что Меган Маркл не приехала на похороны 99-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Ее отсутствие тогда объяснилось беременностью вторым ребенком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987182-printsy-uilyam-i-garri-s-zhenami-poyavilis-vmeste-na-publike-vpervye-za-dva-goda-foto-video/