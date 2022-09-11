Принц Уильям и Кейт впервые с 2020 года появились на публике вместе с принцем Гарри и Меган (фото, видео)
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Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре. Это первый совместный выход пар с января 2020 года, сообщает британская газета Mirror.
Принцы вместе с супругами вышли поприветствовать толпы доброжелателей у Виндзорского замка.
Королевские пары пообщались с собравшимися британцами, приняли у них цветы и записки с соболезнованиями. Кейт Миддлтон, получавшая недавно титул принцессы Уэльской, поговорила с плачущим ребенком в толпе.
Примечательно, что это первое совместное появление братьев и их жен на публике со Дня Содружества 9 марта 2020 года. Даже на прошедшем в июле этого года платиновом юбилее правления королевы Елизаветы II пары не появлялись вместе.
Британские СМИ отмечают, что отношения принцев Уильяма и Гарри ухудшились в 2020 году, когда принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских полномочий. Ситуацию усугубило и скандальное интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила неназванного члена королевской семьи в расизме.
Отметим, что Меган Маркл не приехала на похороны 99-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Ее отсутствие тогда объяснилось беременностью вторым ребенком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987182-printsy-uilyam-i-garri-s-zhenami-poyavilis-vmeste-na-publike-vpervye-za-dva-goda-foto-video/