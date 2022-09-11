Титулы и очередность: как смерть королевы изменила картину британского престолонаследия

Британская королевская семья. Фото: Anwar Hussein/WireImage

После смерти королевы Елизаветы II ее старший сын Чарльз стал королем. Его будут называть Карлом III. В последний раз король с таким именем - Карл II - сидел на британском престоле в 1685 году.

Королева, скончавшаяся 8 сентября, вошла в историю Великобритании как монарх, остававшийся на престоле дольше всех.

С ее уходом очередь престолонаследия подвинулась и претерпела некоторые изменения по части титулов.

Король Карл III

Год рождения: 1948

Карл III. Фото: HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images

Принц Чарльз стал королем Карлом III в тот момент, когда умерла его мать.

29 июля 1981 года он женился на леди Диане Спенсер, которая в замужестве стала принцессой Уэльской. У пары родились два сына - Уильям и Гарри. Позднее Чарльз и Диана разошлись, оставаясь еще некоторое время в браке, который был окончательно аннулирован в 1996 году.

31 августа 1997 года Диана погибла в автокатасрофе в Париже.

9 апреля 2005 года принц Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз. Как супруга короля, она стала королевой-консортом в соответствии с желанием королевы Елизаветы II.

Очередь престолонаследия

1. Уильям, принц Уэльский

Год рождения: 1982

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images

Принц Уильям - старший сын короля Карла III и принцессы Уэльской Дианы. И теперь он первый в очереди на британский престол.

Ему было 15 лет, когда погибла его мать. Вскоре он поступил в Сент-Эндрюсский Университет в Шотландии, где встретил свою нынешнюю жену Кейт Миддлтон. Пара поженилась в 2011 году.

В его 21-й день рождения Уильям был назначен государственным советником с полномочиями представлять королеву на официальных меропритиях в случае ее отсутствия.

У Уильяма и Кейт трое детей - принц Джордж (родился в июле 2013), принцесса Шарлотта (родилась в 2015) и принц Луи (родился в 2018).

Принц прошел военное обучение в армии, Королевском флоте и Королевских ВВС, а затем провел три года в качестве пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС в долине Англси, северный Уэльс. В течение двух лет он также работал на неполную ставку вторым пилотом вертолета скорой помощи в восточной Англии, продолжая при этом исполнять королевские обязанности. В 2017 году он оставил работу пилота и взял на себя дополнительные обязанности от имени королевы и герцога Эдинбургского.

Сейчас к нему перешло отцовское герцогство Корнуолл вместе с титулом принца Уэльского. Его жена Кэтрин отныне - принцесса Уэльская. До недавнего момента они носили титулы герцога и герцогини Кембриджских, а их дети именовались - принцы и принцесса Кембридж.

Основные обязанности принца Уильяма как наследника престола будут заключаться в том, чтобы поддерживать короля в его служении.

2. Принц Джордж Уэльский

Год рождения: 2013

Принц Джордж: Pool/Samir Hussein/WireImage

Принц Джордж Уэльский родился 22 июля 2013 года в больнице святой Мэри в Лондоне. Его отец принц Уильям присутствовал при рождении сына. Младенец весил 3,8 кг.

Принц Джордж - второй в очереди на британский престол после Уильяма.

3. Принцесса Шарлотта Уэльская

Год рождения: 2015

Принцесса Шарлотта. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин родила принцессу Шарлотту Элизабет Диану 2 мая 2015 года. Как и ее старшй брат, девочка родилась в лондонской больнице святой Мэри. На рождении дочери принц Уильям также присутствовал. Новорожденная весила 3,7 кг.

Шарлотта - третья в очереди на престол после отца и брата. Теперь ее следует называть Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Уэльская.

4. Принц Луи Уэльский

Год рождения: 2018

Принц Луи с дедушкой, королем Карлом III. Фото: CHRIS JACKSON/POOL/AFP via Getty Images

Принц Луи родился в той же больнице, где появились на свет его брат и сестра, 23 апреля 2018 года. Вес мальчика составил 3,8 кг, его отец принц Уильям снова был при рождении.

Его полное имя - Луи Артур Чарльз. Он - четвертый в очереди на британский трон.

5. Принц Гарри, герцог Сассекский

Год рождения: 1984

Принц Гарри. Фото: John Lamparski/Getty Images

Принц Гарри прошел обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте, служил пилотом вертолета и получил чин лейтенанта.

За 10 лет службы в вооруженных силах капитан Уэльс, как его называли сослуживцы, дважды отправлялся в Афганистан в качестве пилота, а также бортового стрелка вертолета Apache. Обе командировки состоялись в период 2012-2013 гг. В 2015 году Гарри уволился из армии и занялся благотворительностью. Его главные проекты - охрана природы в Африке и патронаж Invictus Gmes - спортивных соревнований для ветеранов военной службы, получивших ранения и увечия.

Когда ему исполнился 21 год, он, также как и его брат принц Уильям, был назначен на должность государственного советника и представлял интересы королевы на официальных мероприятиях.

19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, церемония прошла в Виндзорском дворце. В январе 2020 пара объяила о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить на два дома - в Британии и США. Тогда они заявили, что будут работать ради обретения финансовой независимости.

Год спустя Букингемский дворец подтвердил, что пара не вернется к исполнению королевских обязанностей. Они были лишены титулов Их Королевских Высочеств, Гарри утратил свои почетные военные должности и королевский патронаж над организациями, которые находились в его ведении.

При этом он сохранил свое место в очереди на британский престол и занимает пятую позиию.

6. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор

Год рождения: 2019

Гарри, Меган и Арчи. Фото: Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage via Getty Image

Первенец четы герцогов Сассекских Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Младенец весил 3,2 кг. Принц Гарри присутствовал при рождении сына.

Пара решила отказаться от титулов для мальчика, взяв ему только фамилии бабушки и дедушки: Маунтбаттен - рода герцога Эдинбургского и Виндзор - королевского рода Елизаветы II.

Когда полное имя новорожденного было объявлено публике, корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд сказал, что в нем заложено явное намерение родителей воспитывать его не как формального члена королевской семьи.

7. Лилибет Диана Маунбаттен-Виндзор

Год рождения: 2021

Дочь герцога и герцогини Сассекских родилась 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния. Лилибет Диана - 11-я правнучка королевы. Ее имя Лилибет (сокращенно - Лили) в свою очередь было уменьшительно-ласкательным имененм самой королевы Елизаветы в кругу семьи.

Среднее имя - Диана - было дано девочке в честь ее бабушки, покойной матери Гарри принцессы Дианы. Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.

8. Эндрю, герцог Йоркский

Год рождения: 1960

Принц Эндрю. Фото: Christopher Furlong - WPA Pool/Getty Images

Принц Эндрю, восьмой в очереди к престолу, - третий ребенок королевы и герцога Эдинбургского, но первый за 103 года ребенок, родившийся у правящего монарха.

Он получил титул герцога Йоркского после женитьбы на Саре Фергюсон, которая в 1986 году стала герцогиней Йоркской. У них две дочери - Беатрис 1988 года рождения и Евгения 1990 года. В марте 1992 года было объявлено, что герцог и герцогиня отныне будут жить раздельно, а в 1996 году они формально развелись.

Герцог Йоркский 22 года прослужил в Королевском ВМФ и принимал участие в Фолклендской войне в 1982 году. Помимо выполнения церемониальных функций высокопоставленного члена королевской семьи, он до 2011 года занимал должность специального представителя Великобритании по торговле.

Принц Эндрю отказался от выполнения своих церемониальных обязанностей в 2019 году после того, как Би-би-си взяла у него интервью по поводу его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в ожидании суда по обвинению в махинациях и сексуальной эксплуатации.

В феврале принц Эндрю согласился выплатить неназванную сумму чтобы во внесудебном порядке решить дело с иском о сексуальных домогательствах, который подала против него в США одна из предполагаемых жертв Эпштейна. При этом принц вину свою никогда не признавал, а обвинения многократно отвергал.

9. Принцесса Беатрис

Год рождения: 1988

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Фото: UK Press Pool/UK Press via Getty Images

Принцесса Беатрис - старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской.

Ее полный титул звучит так: Ее Королевское Высочество принцесса Йоркская Беатрис, Официально у нее нет фамилии, но когда это необходимо, она подписывается Йорк.

Она вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Свадьба состоялась в Королевской часовне Всех святых в Виндзоре в июле 2020 года. Пара планировала пожениться в мае того же года, но коронавирус помешал планам. По этой же причине на церемонии присутствовали только близкие родственники.

10. Сиенна Элизабет Мапелли Моцци

Год рождения: 2021

Принцесса Беатрис родила дочь Сиенну Элизабет в сентябре 2021 года. Девочка - 12-правнучка королевы Елизаветы II и десятая в очереди на британский престол.

У Эдоардо Мапелли Моцци есть также сын от предыдущих отношений. Мальчика зовут Кристофер Вулф, а близкие называют его Вулфи.

11. Принцесса Евгения

Год рождения: 1990

Принцесса Евгения. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Принцесса Евгения - младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Ее полный титул - Ее Королевское Высочество принцесса Йоркская Евгения. Она 11-я в очереди престолонаследия.

Как и ее сестра Беатрис, в качестве фамилии она использует Йорк, хотя официальной фамилии у нее нет.

Евгения вышла замуж за английского бизнесмена Джека Бруксбэнка, с которым встречалась до этого несколько лет. Свадьба состоялась в Виндзорском замке 12 октября 2018 года.

12. Август Филип Хоук Бруксбэнк

Год рождения: 2021

Сын принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Август родился 9 февраля 2021 года. Он девятый внук королевы Елизаветы II.

13. Принц Эдвард, граф Уэссекский

Год рождения: 1964

Принц Эдвард. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Принц Эдвард получил титул графа Уэссекского и виконта Северна в честь его женитьбы на Софи Рис-Джонс в 1999 году. У пары двое детей - леди Луиза 2003 года рождения и Джеймс, виконт Северн, родившийся в 2007 году.

После непродолжительного периода службы в Королевской морской пехоте принц основал собственную телекомпанию. Впоследствии он поддерживал королеву в ее официальных обязанностях и выполнял общественные функции от имени ряда благотворительных организаций. Принц Эдвард - 13-й в очереди на престол.

14. Джеймс, виконт Северн

Год рождения: 2007

Виконт Северн - младший сын графа и графини Уэссекских. Супруги решили дать своим детям титулы, традиционно полагающиеся отпрыскам графского дома, вместо титулов принца и принцессы, на которые их дети формально имели право. По одной из версий, таким образом родители хотели избавить их от бремени, которое налагают королевские титулы.

15. Леди Луиза

Год рождения: 2003

Старшая дочь графа и графини Уэссекских леди Луиза Виндзор родилась в 2003 году. Однко в линии престолонаследия она стоит за своим младшим братом. Это связано с тем, что она родилась до того, как вступил в силу закон, отменяющий систему, согласно которой младший сын имел приоритет перед старшей дочерью.

16. Принцесса Анна

Год рождения: 1950

Принцесса Анна - второй ребенок и единственная дочь королевы. При рождении она занимала третье место в очереди к престолу, но сейчас отодвинулась на 16-е. В июне 1987 года она получила титул "Королевской принцессы", который по традиции пожизненно присваивается старшей дочери царствующего монарха.

Принцесса Анна дважды была замужем. От первого мужа, капитана Марка Филлипса, у нее родилось двое детей, Питер и Зара. Вторично вышла замуж за вице-адмирала Тимоти Лоренса.

Принцесса первой в королевской семье использовала фамилию Маунтбаттен-Виндзор в официальном документе, когда регистрировала свой брак с капитаном Филлипсом. Она принимала участие в конных состязаниях за сборную Великобритании на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Принцесса Анна активно занимается благотворительностью и с 1970 года является президентом благотворительной организации "Спасите детей".

17. Питер Филлипс

Год рождения: 1977

Питер Филлипс - старший из внуков королевы. В 2008 году он женился на канадке Отэм Келли, у них две дочери - Саванна 2010 года рождения и Айла 2012 года.

У детей Королевской принцессы нет королевских титулов, поскольку они являются наследниками по материнской линии. Когда Марк Филлипс женился, он отказался от графского титула, поэтому у его детей нет номинально полагающихся титулов.

В феврале 2020 года Питер Филлипс и его жена объявили о разводе.

18. Саванна Филлипс

Год рождения: 2010

Саванна, родившаяся в 2010 году, - старшая дочь Питера и Отэм Филлипс и первая правнучка королевы.

19. Айла Филлипс

Год рождения: 2012

Айла, 2012 года рождения, - вторая дочь Питера и Отэм Филлипс.

20. Зара Тиндалл

Год рождения: 1981

Зара Тиндалл пошла по стопам своих родителей и стала успешной спортсменкой. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту.

В 2011 году Зара вышла замуж за бывшего регбиста Майка Тиндалла и в 2014 году у них родился первый ребенок - Миа Грейс.

У детей Королевской принцессы нет королевских титулов, поскольку они не наследуются по материнской линии, тем не менее Зара занимает 20-е место в очереди к престолу. Номинального титула у них тоже нет, потому что их отец Марк Филлипс отказался от графского титула, когда женился на принцессе Ане.

21. Миа Грейс Тиндалл

Год рождения: 2014

Внучка королевы Зара Тиндалл родила своего первого ребенка, Мию Грейс, в январе 2014 года.

22. Лена Элизабет Тиндалл

Год рождения: 2018

18 июня 2018 года в роддоме Глостершира у пары родился второй ребенок, Лена Элизабет. Ее назвали в честь прабабушки. У Лены Элизабет, как и у ее сестры, нет королевского титула, и она будет известна как мисс Тиндалл.

23. Лукас Филип Тиндалл

Год рождения: 2021

21 марта 2021 года у Зары и Марка Тиндаллов родился третий ребенок и 10-й правнук королевы Лукас Филип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987201-tituly-i-ocherednost-kak-smert-korolevy-izmenila-kartinu-britanskogo-prestolonaslediya/