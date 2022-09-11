Последний энергоблок остановили на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

В воскресенье, 11 сентября, на Запорожской АЭС в Украине отключили от электросети последний энергоблок. Об этом сообщает украинская нацкомпания "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

Сейчас идет подготовка к охлаждению энергоблока и переводу в холодное состояние.

По данным нацкомпании, в последние трое суток энергоблок работал в режиме "острова", обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт). Объясняется это обстрелами, которые "рвут" линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов", - говорится в сообщении.

Если линии вязи вновь будут повреждены, а такой риск все еще высок, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых, однако, ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

Сейчас нацкомпания пытается организовать поставки топлива на АЭС.

Для предотвращения аварийной ситуации необходимо создать вокруг АЭС демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС, заключили в компании.

Ранее к созданию демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС призывал и генсек ООН.

Между тем глава МАГАТЭ, который посетил АЭС, заявил, что не может сказать, кто именно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и предупредил их "о самой сложной предстоящей зиме в истории страны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987194-posledniy-energoblok-ostanovili-na-zaporozhskoy-aes/