Зеленский предупредил Украину о самой сложной зиме в истории страны

Владимир Зеленский. Фото: Alexey Furman/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении предупредил жителей Украины о самой сложной предстоящей зиме в истории страны. Ролик был опубликован в Telegram.

"Украина тесно координирует действия со своими партнерами, в том числе по энергетическому вопросу. Правительство Украины и государственные компании делают все возможное, чтобы быть готовыми к зиме, которая будет самой сложной в истории страны", - сказал Зеленский.

Также Зеленский упомянул первое в истории полное отключение Запорожской АЭС от энергосети.

"Мир должен понять, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы автоматика и наш персонал станции не отреагировали после отключения, то мы бы уже были вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", - сказал президент Украины.

Отключение ЗАЭС от энергосети произошло 25 августа. Причиной стали обстрелы, о которых сообщили украинская и российская стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984939-zelenskiy-predupredil-ukrainu-o-samoy-slozhnoy-zime-v-istorii-strany/