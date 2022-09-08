Берлускони заявил о готовности стать посредником по Украине вместе с Меркель

Сильвио Берлускони. Фото: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images

Лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы выступить вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в роли посредников для урегулирования конфликта в Украине, передает РБК со ссылкой на Corriere.

"С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", – сказал Берлускони.

По его словам, он не видит "никаких экономических потерь для [президента России Владимира] Путина".

Политику кажется, что президент России способен противостоять антироссийским санкциям и ограничению цены на газ.

Ранее бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok и в первом видео обратился к молодежи. Он отметил, что завел аккаунт в этой соцсети, чтобы обсудить проблемы, которые близки его партии и касаются молодых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986791-berluskoni-zayavil-o-gotovnosti-stat-posrednikom-po-ukraine-vmeste-s-merkel/