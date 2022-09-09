Евросоюз официально приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

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Совет Европейского союза официально объявил о полном прекращении действия упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно документу, теперь к российским гражданам будут применяться общие правила визового кодекса. Это значит, что теперь россияне должны будут платить визовый сбор не в 35 евро (16 тыс. тенге), как было раньше, а 80 евро (38 тыс. тенге). Кроме того, теперь гражданам РФ придется предоставлять дополнительные документы для оформления визы, срок ожидания визы также увеличится.

Помимо этого, теперь увеличится и список правил, ограничивающих выдачу многократных виз.

"Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ в ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности.

Своей неспровоцированной и необоснованной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попирает основные ценности нашего международного сообщества.

Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Решение опубликовано в официальном бюллетене Совета ЕС, но официально вступит в силу 12 сентября.

Упрощенный визовый режим между Россией и странами ЕС действовал с 2007 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987098-evrosoyuz-ofitsialno-priostanovil-deystvie-uproschennogo-vizovogo-rezhima-s-rossiey/