СМИ: Байден приедет на похороны Елизаветы II

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Представители Белого дома подтвердили телеканалу , что президент Соединенных Штатов будет присутствовать на похоронах британской королевы Елизаветы II.

"Белый дом подтвердил Саванне Гатри из NBC News, что президент США Джо Байден примет участие в похоронах королевы Елизаветы II", – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что королева будет похоронена после 10 дней траура, в течение которых люди смогут "отдать дань уважения". Ожидается, что на похороны приедут лидеры со всего мира.

Тем не менее ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Великобритании.

Вчера, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II. Королем Великобритании стал ее сын Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987076-smi-bayden-priedet-na-pohorony-elizavety-ii/