Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Национальный траур в Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II продлится 10 дней, после чего состоятся ее похороны. На время траура будут отменены крупные спортивные и правительственные мероприятия, передает Sky News.

В период национального траура в Великобритании будут приспущены флаги на всех правительственных зданиях и останутся такими до похорон королевы. На 10 дней практически полностью прекратится деятельность государственных органов.

Крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи и матчи по крикету, будут отложены в знак уважения.

Кроме того, в крупных городах, скорее всего, будут установлены большие экраны, чтобы жители страны могли следить за текущими новостями.

В ближайшие дни гроб королевы будет перевезен из Балморала в собор Святого Джайлса в Эдинбурге, прежде чем вернуться в Букингемский дворец.

Ранее стало известно, что в пятницу, 9 сентября, старший сын Елизаветы II Чарльз будет официально провозглашен королем Великобритании Карлом III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986944-traur-v-velikobritanii-v-svyazi-so-smertyu-elizavety-ii-prodlitsya-10-dney/