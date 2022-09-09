Песков: Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос не рассматривается, сообщается в Telegram-канале агентства "РИА Новости".

"Вопрос о поездке Путина на похороны королевы Елизаветы II не рассматривается. Чтобы решить, кто представит Россию, надо дождаться объявления протокола церемонии", – пояснил Дмитрий Песков.

Ранее в официальном Telegram-канале Кремля появилась информация о том, что Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Напомним, что вчера, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II. Королем Великобритании стал ее сын Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987075-peskov-putin-ne-poedet-na-pohorony-elizavety-ii/