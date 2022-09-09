Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев в посольстве Великобритании в Казахстане. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил британское посольство в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Президент также оставил запись в книге соболезнований.

Касым-Жомарт Токаев в посольстве Великобритании в Казахстане. Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II ее сыну – королю Карлу III.

Напомним, что вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Королем стал сын Елизаветы II – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Также сообщалось, что траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Запись в книге соболезнований. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987054-tokaev-posetil-posolstvo-velikobritanii-v-kazahstane/