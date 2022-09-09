The Times: Карла III официально объявят королем Великобритании 10 сентября

Карл III. Фото: HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images

Карла III провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце, передает The Times. Ранее сообщалось, что церемония пройдет 9 сентября.

"Это день, когда Карла официально провозгласят королем", – написала британская газета.

Совет по престолонаследию, на котором Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании, соберется в субботу, 10 сентября, в галерее Сент-Джеймсского дворца в 10 утра (15:00 по Нур-Султану).

В состав совета входят тайные советники, депутаты Палаты общин, верховные комиссары королевства, лорд-мэр Лондона и другие высокопоставленные государственные служащие.

На собрании, как пишет издание, лорд-президент совета объявит о смерти королевы Елизаветы II и вслух зачитает прокламацию. На второй части заседания совета будет присутствовать король, который сделает заявление и даст традиционную клятву защищать Шотландскую церковь.

Ранее СМИ сообщали, что старший сын Елизаветы II Чарльз будет официально провозглашен королем Великобритании Карлом III 9 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987019-the-times-karla-iii-ofitsialno-provozglasyat-korolem-velikobritanii-10-sentyabrya/