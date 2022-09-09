Посольство США в Казахстане приспустило флаг в связи со смертью Елизаветы II
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Посольство США в Казахстане приспустило флаг в Нур-Султане в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщается в Facebook-профиле ведомства.
Также на странице посольства появились слова соболезнования в связи с произошедшим.
"Миссия США в Казахстане выражает глубокие соболезнования королевской семье, народу Великобритании и народам Содружества в связи с кончиной ее Величества королевы Елизаветы II. Она вдохновила многих американцев и благодаря ее руководству создала еще более глубокий альянс США и Великобритании", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. За несколько часов до этого врачи королевы Великобритании выражали обеспокоенность состоянием ее здоровья.
Королем Великобритании стал сын Елизаветы II - Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.
Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987014-posolstvo-ssha-v-kazahstane-prispustilo-flag-v-svyazi-so-smertyu-elizavety-ii/