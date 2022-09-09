Посольство США в Казахстане приспустило флаг в связи со смертью Елизаветы II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Посольство США в Казахстане приспустило флаг в Нур-Султане в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщается в .

Также на странице посольства появились слова соболезнования в связи с произошедшим.

"Миссия США в Казахстане выражает глубокие соболезнования королевской семье, народу Великобритании и народам Содружества в связи с кончиной ее Величества королевы Елизаветы II. Она вдохновила многих американцев и благодаря ее руководству создала еще более глубокий альянс США и Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. За несколько часов до этого врачи королевы Великобритании выражали обеспокоенность состоянием ее здоровья.

Королем Великобритании стал сын Елизаветы II - Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987014-posolstvo-ssha-v-kazahstane-prispustilo-flag-v-svyazi-so-smertyu-elizavety-ii/