Врачи Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья

Елизавета II. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Врачи королевы Великобритании Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. Сейчас монарх находится под медицинским наблюдением. Информацию об этом распространили на официальном сайте Букингемского дворца.

"После дальнейшего обследования, проведенного сегодня утром, врачи королевы обеспокоились состоянием здоровья ее Величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врачей", – говорится в заявлении.

Сейчас Елизавета II находится в замке Балморал (Шотландия). Подчеркивается, что королева чувствует себя комфортно.

Напомним, что весной Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию официального открытия сессии парламента. Тогда она не выходила в свет около 2 месяцев.

Отметим, что минувшим летом британцы праздновали 70-летние правления Елизаветы II. В настоящее время она является вторым самым долго правящим монархом в мировой истории. Первое место по длительности царствования на сегодняшний день занимает французский король Людовик XIV (1638-1715). Его правление продлилось 72 года и 110 дней.

На днях королева Великобритании утвердила кабинет министров, сформированный новым премьер-министром Лиз Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986879-vrachi-elizavety-ii-obespokoeny-sostoyaniem-ee-zdorovya/