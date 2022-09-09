История Елизаветы II: как королева менялась на протяжении жизни (фото)
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Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее царствование стало самым долгим в британской истории. Какой была глава монаршей семьи в разные годы своей жизни, сообщает The Guardian.
Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года. Она была третьей в очереди на престол после дяди и отца. Когда Эдуард VIII отказался от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, трон перешел Георгу VI, отцу Елизаветы.
Во время войны Елизавета и ее сестра уехали жить в Виндзор, а их родители остались в Лондоне. В 1940 году она выступила со своим первым радиообращением к детям Великобритании, которые были разлучены со своими семьями.
Ближе к концу войны принцесса присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе и выучилась на механика-водителя.
Именно во время войны она начала встречаться со своим будущим мужем – Филиппом, греческим принцем, который провел большую часть своего детства в Великобритании.
После окончания войны Филипп и Елизавета поженились: свадьба состоялась в июле 1947 года. На тот момент будущей королеве был 21 год, а ее мужу – 26.
Елизавета вступила на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после внезапной смерти ее отца во сне в возрасте 56 лет.
У королевы родилось четверо наследников: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. Затем у Елизаветы II появились внуки и после родились многочисленные правнуки.
Еще в 89 лет Елизавета II установила возрастной рекорд среди монархов Великобритании, став старейшим правителем своей страны.
В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер принц Филипп. А 8 сентября 2022 года скончалась королева в возрасте 96 лет. После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III. А его старший сын с супругой – принц Уильям и Кейт Миддлтон – станут герцогом и герцогиней Корнуолльскими.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986994-istoriya-elizavety-ii-kak-koroleva-menyalas-na-protyazhenii-zhizni/