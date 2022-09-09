История Елизаветы II: как королева менялась на протяжении жизни (фото)

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Donald McKague/Michael Ochs Archives/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее царствование стало самым долгим в британской истории. Какой была глава монаршей семьи в разные годы своей жизни, сообщает The Guardian.

Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года. Она была третьей в очереди на престол после дяди и отца. Когда Эдуард VIII отказался от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, трон перешел Георгу VI, отцу Елизаветы.

Георг VI с супругой и дочерьми. Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Королева-мать с принцессами Маргарет и Елизаветой. Фото: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Hulton Archive/Getty Images

Во время войны Елизавета и ее сестра уехали жить в Виндзор, а их родители остались в Лондоне. В 1940 году она выступила со своим первым радиообращением к детям Великобритании, которые были разлучены со своими семьями.

Принцессы Маргарет и Елизавета обращаются через радио к детям Великобритании. Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Принцесса Елизавета учится на механика во время войны. Фото: Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Ближе к концу войны принцесса присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе и выучилась на механика-водителя.

Принцесса Елизавета за рулем машины скорой помощи во время военной службы. Фото: Popperfoto via Getty Images/Getty Images

Именно во время войны она начала встречаться со своим будущим мужем – Филиппом, греческим принцем, который провел большую часть своего детства в Великобритании.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в Букингемском дворце незадолго до свадьбы. Фото: Hulton Archive/Getty Images

После окончания войны Филипп и Елизавета поженились: свадьба состоялась в июле 1947 года. На тот момент будущей королеве был 21 год, а ее мужу – 26.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Фото: Popperfoto via Getty Images/Getty Images

Елизавета вступила на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после внезапной смерти ее отца во сне в возрасте 56 лет.

Коронация Елизаветы II. Фото: Hulton Archive/Getty Images

Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото: The Print Collector/Getty Images

У королевы родилось четверо наследников: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. Затем у Елизаветы II появились внуки и после родились многочисленные правнуки.

Королева Елизавета II с мужем и детьми. Фото: Popperfoto via Getty Images/Getty Images

Королевская семья празднует годовщину свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Фото: Tim Graham/Getty Images

Королевская семья наблюдает за парадом самолетов в честь честь дня рождения королевы. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Еще в 89 лет Елизавета II установила возрастной рекорд среди монархов Великобритании, став старейшим правителем своей страны.

Принц Филипп и королева Елизавета II. Фото: Tim Graham/Getty Images

Королева Елизавета II. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер принц Филипп. А 8 сентября 2022 года скончалась королева в возрасте 96 лет. После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III. А его старший сын с супругой – принц Уильям и Кейт Миддлтон – станут герцогом и герцогиней Корнуолльскими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986994-istoriya-elizavety-ii-kak-koroleva-menyalas-na-protyazhenii-zhizni/