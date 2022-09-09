Что изменится в британской королевской семье после смерти Елизаветы II
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8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II, стоявшая у престола 70 лет. Королем страны стал ее старший сын Чарльз. Мы собрали ответы на самые частые вопросы о будущем британской монархии.
Кто станет следующем королем Великобритании
После смерти Елизаветы II автоматически королем становится ее старший сын Чарльз - престол переходит к нему немедленно и без церемоний. Однако официально он будет объявлен королем Великобритании, как ожидается, только сегодня, 9 сентября.
Согласно протоколу, Совет по престолонаследованию соберется на следующий день после смерти королевы, чтобы провозгласить имя нового правителя.
Когда пройдет коронация
Как пишет британское СМИ INews, вероятнее всего, церемония коронации пройдет через несколько месяцев - сейчас в стране объявлен 10-дневный траур в связи со смертью королевы.
Отмечается, что Елизавета II была коронована лишь 2 июня 1953 года, хотя взошла на престол 6 февраля 1952 года.
Почему принц Чарльз поменял имя на Карл III
На самом деле, в англоязычных СМИ и источниках имя Чарльза осталось неизменным, однако в переводе на русский теперь произносится иначе. Исторически сложилось, что королей называют германским вариантом имени: то есть, Чарльз становится Карлом, Уильям - Вильгельмом, Джордж - Георгом.
Какой титул получит жена Чарльза Камилла
Камилла уже получила титул королевы-консорт - в официальном сообщении о смерти королевы Елизаветы II в Twitter-странице королевской семьи говорилось, что "король и королева-консорт направляются в Балморал".
Отметим, что Елизавета II в своем послании к народу Британии, приуроченному к 70-летию ее восшествия на престол, сама изъявила желание, чтобы после восхождения Чарльза на престол Камилла получила титул королевы-консорт.
Королева-консорт, то есть супруга правящего короля, получает социальный статус, равный статусу ее супруга, но не обладает политическими и военными полномочиями регента.
Как теперь выглядит очередь на престол
После того, как Чарльз стал королем Великобритании, первым в очереди на престол стал его первенец - принц Уильям. Его сын, принц Джордж, является следующим в очереди на престол после него.
Кто станет принцем Уэльским
В отличие от титула короля, титул принца Уэльского не передается автоматически в момент смерти предыдущего монарха - новый король присваивает его через несколько месяцев или лет.
Однако, судя по всему, принц Уильям все же уже получил этот титул - официальный Twitter-аккаунт "Герцога и герцогини Кэмбриджиских", то есть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сегодня сменил название на "Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская".
Перепишут ли знаменитый гимн "Боже, храни королеву"
Оригинальный текст гимна был написан еще в середине XVIII века, когда страной правил Георг II. В изначальном тексте фраза звучала "Боже, храни короля". В царствование монарха женского пола слово "Король" заменяется на "Королева", также заменяются соответствующие личные местоимения.
К слову, действующий премьер-министр Британии Лиз Трасс вчера, объявляя о смерти королевы, закончила свое выступление словами "Боже, храни короля!", пишет Euronews.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986958-chto-izmenitsya-v-britanskoy-korolevskoy-seme-posle-smerti-elizavety-ii/