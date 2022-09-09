Что изменится в британской королевской семье после смерти Елизаветы II

Британская королевская семья. Фото: Dominic Lipinski-WPA Pool/Getty Images

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II, стоявшая у престола 70 лет. Королем страны стал ее старший сын Чарльз. Мы собрали ответы на самые частые вопросы о будущем британской монархии.

Кто станет следующем королем Великобритании

После смерти Елизаветы II автоматически королем становится ее старший сын Чарльз - престол переходит к нему немедленно и без церемоний. Однако официально он будет объявлен королем Великобритании, как ожидается, только сегодня, 9 сентября.

Согласно протоколу, Совет по престолонаследованию соберется на следующий день после смерти королевы, чтобы провозгласить имя нового правителя.

Когда пройдет коронация

Как пишет британское СМИ , вероятнее всего, церемония коронации пройдет через несколько месяцев - сейчас в стране объявлен 10-дневный траур в связи со смертью королевы.

Отмечается, что Елизавета II была коронована лишь 2 июня 1953 года, хотя взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Почему принц Чарльз поменял имя на Карл III

На самом деле, в англоязычных СМИ и источниках имя Чарльза осталось неизменным, однако в переводе на русский теперь произносится иначе. Исторически сложилось, что королей называют германским вариантом имени: то есть, Чарльз становится Карлом, Уильям - Вильгельмом, Джордж - Георгом.

Какой титул получит жена Чарльза Камилла

Камилла уже получила титул королевы-консорт - в официальном сообщении о смерти королевы Елизаветы II в Twitter-странице королевской семьи говорилось, что "король и королева-консорт направляются в Балморал".

Отметим, что Елизавета II в своем послании к народу Британии, приуроченному к 70-летию ее восшествия на престол, сама изъявила желание, чтобы после восхождения Чарльза на престол Камилла получила титул королевы-консорт.

Королева-консорт, то есть супруга правящего короля, получает социальный статус, равный статусу ее супруга, но не обладает политическими и военными полномочиями регента.

Как теперь выглядит очередь на престол

После того, как Чарльз стал королем Великобритании, первым в очереди на престол стал его первенец - принц Уильям. Его сын, принц Джордж, является следующим в очереди на престол после него.

Кто станет принцем Уэльским

В отличие от титула короля, титул принца Уэльского не передается автоматически в момент смерти предыдущего монарха - новый король присваивает его через несколько месяцев или лет.

Однако, судя по всему, принц Уильям все же уже получил этот титул - официальный Twitter-аккаунт "Герцога и герцогини Кэмбриджиских", то есть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сегодня сменил название на "Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская".

Перепишут ли знаменитый гимн "Боже, храни королеву"

Оригинальный текст гимна был написан еще в середине XVIII века, когда страной правил Георг II. В изначальном тексте фраза звучала "Боже, храни короля". В царствование монарха женского пола слово "Король" заменяется на "Королева", также заменяются соответствующие личные местоимения.

К слову, действующий премьер-министр Британии Лиз Трасс вчера, объявляя о смерти королевы, закончила свое выступление словами "Боже, храни короля!", пишет Euronews.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986958-chto-izmenitsya-v-britanskoy-korolevskoy-seme-posle-smerti-elizavety-ii/