Почему принц Чарльз стал Карлом III, а Уильям и Кейт Миддлтон стали Корноуэльскими

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Однако со вступлением на престол принц Чарльз будет известен не как король Чарльз, а как король Карл III.

Как объясняет "Пятый канал", при рождении принц Чарльз как ребенок королевских кровей получил по традиции три дополнительных имени: Филип, Артур и Георг, поэтому имел право выбрать одно из них в качестве будущего титула.

Изначально предполагалось, что Чарльз возьмет себе имя Георга VII — в знак уважения к отцу Елизаветы II. Однако Чарльз выбрал себе имя Карл III.

Почему же он не остался Чарльзом?

Все дело в том, что по-английски имя нового короля Великобритании пишется так же, как его уже знают во всем мире — Charles III. А вот при переводе на русский произносится иначе — не Чарльз, а Карл. Так сложилось исторически, что королей называют германским вариантом имени: не Джордж, а Георг, не Вильям, а Вильгельм. Поэтому получив трон Великобритании, старший сын Елизаветы II уже стал именоваться не Чарльз, а Карл.

Порядковый же номер в имени нового короля означает, что до него в прошлом трон Великобритании занимали монархи с таким же именем — в XVII веке Карл I и Карл II.

Изменения коснулись и нижестоящих в очереди престолонаследия лиц. Так, супруга короля Карла III Камилла Паркер-Боулз отныне станет по правилам королевой-консортом. Ее нынешний титул герцогини Корнуэльской перейдет вместе с титулом Чарльза его сыну Уильяму и его жене Кейт Миддлтон. То есть, они теперь будут официально именоваться герцогом и герцогиней Корноуэльскими, графом и графиней Честер, герцогом и герцогиней Ротсейскими. Уильям также получит титул принца Уэльского.

Напомним, ожидается, что коронация Карла III пройдет сегодня, 9 сентября.

Ранее мы рассказывали, как мировые политики отреагировали на смерть королевы Елизаветы II - ее не стало вчера, 8 сентября, в возрасте 96 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986939-pochemu-prints-charlz-stal-karlom-iii-a-uilyam-i-keyt-middlton-stali-kornouelskimi/