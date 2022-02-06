Елизавета II пожелала, чтобы жена Чарльза стала королевой-консортом

Королева Елизавета II и Камилла, герцогиня Корнуолльская. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II выразила желание, чтобы жена ее сына, принца Чарльза, Камилла получила титул королевы-консорта, когда он станет королем.

Свою волю королева выразила в послании к народу Британии, приуроченному к 70-летию ее восшествия на престол. Отрывки из послания приводит издание РБК.

"Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне; и мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт", - говорится в обращении королевы.

Титул королевы-консорта даст Камилле социальный статус, равный статусу ее супруга. Но она не будет обладать политическими и военными полномочиями регента.

Издание Guardian отмечает, что принц Чарльз давно выражал желание, чтобы Камилла после того, как он займет трон, получила титул королевы-консорта и была бы коронована вместе с ним. После этого ее титул будет звучать как "королева Камилла".

BBC уточняет, что ранее было неясно, какой именно титул получит Камилла при восхождении принца Чарльза на престол. В обычной ситуации она автоматически получила бы титул королевы, однако высказывалось мнение, что общественность Великобритании может быть против этого - Камиллу долго не принимали из-за сообщений о ее отношениях с принцем Чарльзом до брака с Дианой.

Сейчас Камилла носит титул герцогини Корнуолльской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954783-elizaveta-ii-pozhelala-chtoby-zhena-charlza-stala-korolevoy-konsortom/