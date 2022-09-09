Операция "Лондонский мост": как пройдут похороны Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Со смертью королевы Елизаветы II, правившей более 70 лет, Великобритания погрузилась в траур на 10 дней. Серия событий, последовавших за смертью монарха, носит кодовое название "Лондонский мост".

Как передает The Guardian, в первый день в Гайд-парке и на Тауэрском холме прозвучат торжественные ружейные салюты, а также пройдет общенациональная минута молчания.

Ожидается, что король Карл III проведет свою первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс, а также встретится с графом-маршалом, чтобы подписать планы похорон, которые состоятся через 10 дней. В конце недели новый монарх выступит с обращением к стране и Содружеству.

В субботу в Сент-Джеймсском дворце соберется совет, в который входят высокопоставленные государственные деятели и тайные советники, для официального провозглашения нового короля. Затем Карл III встретиться с премьер-министром и членами кабинета министров, лидером оппозиции, архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера.

Тем временем гроб с телом Елизаветы II выедет из Балморала и будет доставлен во дворец Холируд-хаус. Оттуда по Королевской миле до собора Святого Джайлса пройдет торжественная процессия, в которой будут участвовать члены королевской семьи. После службы собор будет открыт для публики на 24 часа. И уже после гроб будет доставлен в Лондон, и его перевезут в Букингемский дворец.

CNBC пишет, что в это время Карл III сначала отправится в Вестминстер, чтобы принять соболезнования, после продолжит тур по стране посещением Белфаста, где он посетит замок Хиллсборо и собор Святой Анны, а также направится в Северную Ирландию.

Тело королевы прибудет в Букингемский дворец за несколько часов до запланированной в Лондоне большой церемонии, предшествующей похоронам. В ходе церемонии гроб перевезут из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где он будет находиться в течение пяти дней. По прибытии будет проведена короткая служба, сообщает The Guardian.

Гроб будет установлен на катафалке в центре Вестминстер-холла, который будет открыт для публики 23 часа в сутки.

Как передает CNBC, когда гроб королевы будут перевозить в Вестминстерский дворец, Биг Бен будет звонить с интервалом в одну минуту на протяжении всего шествия вместе с ружейными выстрелами в Гайд-парке.

Накануне похорон Карл III будет встречать членов иностранных королевских семей, которые прибудут в Лондон, пишет британская газета.

Сама церемония состоится в Вестминстерском аббатстве. По всей стране будет объявлена двухминутная минута молчания. После часовой службы большая церемониальная процессия будет сопровождать гроб в Гайд-парк, где его перевезут из пушечного лафета в катафалк и отправят в Виндзор. И уже в часовне Святого Георгия состоится панихида, во время которой гроб будет опущен в королевский склеп.

Напомним, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии. После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III. А принц Уильям и Кейт Миддлтон станут герцогом и герцогиней Корнуолльскими. Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986959-operatsiya-londonskiy-most-kak-proydut-pohorony-elizavety-ii/