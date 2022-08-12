WSJ: Си Цзиньпин исключил возможность войны с США в разговоре с Байденом

Си Цзиньпин. Фото: Mary Altaffer - Pool/Getty Images

Китайский лидер Си Цзиньпин за несколько дней до визита спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань провел телефонный разговор с Джо Байденом, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Си предупредил Байдена "о последствиях", если Пелоси посетит Тайвань. Также председатель КНР заявил, что не хочет начинать войну против Штатов, и обе страны обязаны "поддерживать мир и безопасность".

В администрации Байдена сказали, что придерживаются политики "единого Китая". Но при этом чиновники США имеют право посещать Тайвань в случае надобности.

Напомним, Китай был изначально против того, чтобы Пелоси прибывала на Тайвань. Но вопреки предостережениям Пекина спикер все же прилетела на остров.

После этого Китай начал демонстративные военные учения в Тайваньском проливе. В ответ на их агрессию Тайбэй решил поступить так же.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982911-wsj-si-tszinpin-isklyuchil-vozmozhnost-voyny-s-ssha-v-razgovore-s-baydenom/