Посла Китая в Британии вызвали в МИД объяснить действия Пекина в Тайваньском проливе
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Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Китая для объяснения действий своей страны в Тайваньском проливе. Сообщение появилось на сайте британского правительства.
Посол КНР в Британии Чжэн Цзегуан был вызван 2 августа.
Британская сторона решительно осудила действия Китая у Тайваня.
"Великобритания и партнеры самым решительным образом осудили эскалацию Китая в регионе вокруг Тайваня, как это видно из нашего недавнего заявления G7. Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая для объяснения действий его страны", - говорится в сообщении от лица главы МИД Лиз Трасс.
В ответ на визит спикера Палаты представителей США Китай начал масштабные учения в Тайваньском проливе. 10 августа Пекин сообщил, что успешно выполнил задачи в ходе этих учений.
Помимо этого, были завершены учения тайваньской стороны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982754-posla-kitaya-v-britanii-vyzvali-v-mid-obyasnit-deystviya-pekina-v-tayvanskom-prolive/