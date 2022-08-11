Посла Китая в Британии вызвали в МИД объяснить действия Пекина в Тайваньском проливе

Элизабет Трасс. Фото: Rob Pinney / Stringer / Getty Images

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Китая для объяснения действий своей страны в Тайваньском проливе. Сообщение появилось на сайте британского правительства.

Посол КНР в Британии Чжэн Цзегуан был вызван 2 августа.

Британская сторона решительно осудила действия Китая у Тайваня.

"Великобритания и партнеры самым решительным образом осудили эскалацию Китая в регионе вокруг Тайваня, как это видно из нашего недавнего заявления G7. Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая для объяснения действий его страны", - говорится в сообщении от лица главы МИД Лиз Трасс.

В ответ на визит спикера Палаты представителей США Китай начал масштабные учения в Тайваньском проливе. 10 августа Пекин сообщил, что успешно выполнил задачи в ходе этих учений.

Помимо этого, были завершены учения тайваньской стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982754-posla-kitaya-v-britanii-vyzvali-v-mid-obyasnit-deystviya-pekina-v-tayvanskom-prolive/