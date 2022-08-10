Армия КНР сообщила, что успешно выполнила задачи в ходе учений у Тайваня

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Официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что все цели военных учений у Тайваня успешно достигнуты, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение WeChat.

"Все задачи в рамках совместных военных мероприятий в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, организованных восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая, успешно выполнены", - говорится в сообщении.

В заявлении Ши И также говорится, что они будут регулярно проводить боевые дежурства в Тайваньском проливе, продолжать военные учения.

После начала военных учений Китая в Тайваньском проливе, которые начались сразу после визита спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань, ВС острова решили провести собственные учения.

Тем временем правительство КНР опубликовало "Белую книгу", в котором пообещало жителям Тайваня при присоединении к Китаю сохранить высокий уровень автономии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982595-armiya-knr-soobschila-chto-uspeshno-vypolnila-zadachi-v-hode-ucheniy-u-tayvanya/