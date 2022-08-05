Китай введет санкции против Пелоси и ее семьи

Нэнси Пелоси. Фото: Brian Stukes/Getty Images

Правительство Китая введет санкции против спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и членов ее семьи из-за визита на Тайвань и нарушения политики "единого Китая", передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

"Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая", - сказано в сообщении.

В ведомстве КНР отмечают, что действия спикера поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском регионе. И после ее "провокационных действий" Пекин введет против нее и ее ближайших родственников санкции.

Визит Пелоси на Тайвань изначально был встречен протестом со стороны Китая. Спикер покинула остров 3 августа, а после этого КНР развернули в Тайваньском проливе масштабные учения и пригрозили Тайбэю негативными последствиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981960-kitay-vvedet-sanktsii-protiv-pelosi-i-ee-semi/