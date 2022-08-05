США отложили ракетные испытания из-за ситуации вокруг Тайваня

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Администрация президента Байдена решила отложить пуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы не усилить напряжение в отношениях с Китаем, передает The Wall Street Journal.

Испытательный пуск МБР Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии был отложен по приказу министра обороны США Ллойда Остина. Испытания должны были провести на этой неделе.

В марте Пентагон решил также отложить тестирование этой же ракеты, чтобы избежать эскалации напряженности с Москвой на фоне начавшейся войны в Украине.

Испытания Minuteman III проводятся несколько раз в год для оценки ее надежности.

Тем временем в Пентагоне сообщили, что их авианосец "Рональд Рейган" и сопровождающие его корабли останутся в регионе неподалеку от Тайваня. Так как Китай заявил о намерении проводить в Тайваньском проливе военные учения до 7 августа из-за недавнего визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981861-ssha-otlozhili-raketnye-ispytaniya-iz-za-situatsii-vokrug-tayvanya/