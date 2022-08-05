Блинкен выразил надежду, что Китай "не будет создавать кризис" из-за визита Пелоси на Тайвань

Энтони Блинкен. Кадр из видео: Youtube/US Department of State

На встрече представителей стран АСЕАН-США в Камбодже 4 августа госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что Китай не станет "создавать кризис" вокруг Тайваня из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает CNN.

Также Блинкен надеется, что Пекин не будет искать предлога для "усиления агрессивных военных действий".

Он отметил, что "эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия" для всех, включая для самого Китая.

"В последние дни мы связывались с нашими коллегами из КНР на всех уровнях правительства, чтобы передать это сообщение <...> Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в мире и стабильности в районе Тайваньского пролива. Мы выступаем против любых односторонних усилий по изменению статус-кво, особенно с применением силы", - сказал Блинкен.

Бурную реакцию Китая, который объявил о начале учений в Тайваньском проливе в ответ на визит Пелоси на Тайвань, прокомментировали многие политики международного сообщества.

К примеру, Боррель призвал КНР не использовать инцидент как причину проявления агрессии в Тайваньком проливе. Также инцидент прокомментировал генсек ООН Гутерриш и экс-президент США Трамп.

В состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981930-blinken-vyrazil-nadezhdu-chto-kitay-ne-budet-sozdavat-krizis-iz-za-vizita-pelosi-na-tayvan/