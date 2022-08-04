Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в официальном Twitter спустя почти сутки прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам Борреля, Китаю не следует использовать визит Пелоси как предлог для проявления агрессии в Тайваньском проливе. И визиты иностранных дипломатов - нормальное явление.

"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Международные поездки законодателей наших стран - это нормальное и обычное дело. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, действовать прозрачно", - написал Боррель.

Визит Пелоси на Тайвань вызвал бурную негативную реакцию со стороны Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ее прибытие на остров "демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов".

Спикер Палаты представителей прибыла на Тайвань 2 августа, а остров покинула 3 августа. Причиной "большой шумихи" вокруг ее визита она назвала тот факт, что занимает третий по значимости пост в правительстве Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981692-borrel-prokommentiroval-vizit-pelosi-na-tayvan/