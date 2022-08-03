Трамп прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает NYPost.
"Почему безумная Нэнси Пелоси на Тайване?" - написал Трамп.
Затем 45-й президент Соединенных Штатов заявил, что все действия, совершаемые Пелоси, "не заканчиваются хорошо".
"[Пелоси] Всегда доставляет неприятности. Ничто из того, что она делает, не заканчивается хорошо", - заявил экс-президент США.
Ранее Пелоси предположила, что причина "большой шумихи" вокруг ее визита на Тайвань заключается в том, что она занимает третий по значимости пост в правительстве США.
Также СМИ сообщили, что Пелоси планировала встретиться в Тайбэе с главой крупнейшего производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981559-tramp-prokommentiroval-vizit-pelosi-na-tayvan/