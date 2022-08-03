В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси. Фото: Central News Agency/Bloomberg via Getty Images

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань исходя из резолюции Генассамблеи об "одном Китае", передает РИА Новости.

"Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю", – заявил Дюжаррик.

В Генассамблее ООН отмечается, что КНР признается единственным законным представителем Китая в объединении.

Тем временем в Тайбэе прошла встреча Пелоси и лидера Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высказался о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит он назвал "демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов".

Глава МИД Китая Ван И заявил, что полное воссоединение КНР с Тайванем является исторической неизбежностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981504-v-oon-prokommentirovali-vizit-pelosi-na-tayvan/