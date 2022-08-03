Китай предрек лидеру Тайваня "большую катастрофу"

Лидер Тайваня Цай Инвэнь. Фото: Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Власти Китая предрекли правящей партии Тайваня и ее лидеру Цай Инвэнь ускоренный крах и состояние большой катастрофы за действия в пользу своей "независимости", передает ТАСС со ссылкой на заявление китайской стороны.

"Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП [Демократическую прогрессивную партию], что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил <...> в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы", - заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Ма Сяогуан.

Ма посоветовал не недооценивать решимость Китая отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет.

Тем временем в Тайбэе прошла встреча спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и главы Тайваня Цай Инвэнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981489-kitay-predrek-lideru-tayvanya-bolshuyu-katastrofu/