Россия отреагировала на визит Пелоси на Тайвань

Здание МИДа России. Фото: mid.ru

В МИД России заявили, что Москва оценивает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

"2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", – говорится в заявлении.

Российский МИД также отметил, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это внутреннее дело Китая.

"Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", – подчеркнули в министерстве иностранных дел России.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высказался о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит он назвал "демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов".

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань исходя из резолюции Генассамблеи об "одном Китае".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981523-rossiya-otreagirovala-na-vizit-pelosi-na-tayvan/