Китай приостановил импорт цитрусовых и рыбной продукции из Тайваня

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Главное таможенное управление Китая заявило, что материковая часть страны временно прекратила импорт цитрусовых, а также двух видов рыбной продукции из Тайваня, передает CGTN.

В сообщении Главного таможенного управления КНР говорится, что со среды, 3 августа, из Тайваня приостановлен импорт цитрусовых, охлажденной белой полосатой скумбрии и замороженной скумбрии.

Другие подробности о приостановке не приводятся.

Данное заявление было сделано на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Кроме того, власти Китая приняли решение с 3 августа приостановить экспорт песка на Тайвань.

Напомним, во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в столицу Тайваня Тайбэй с официальным визитом. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника на остров за последние десятилетия. Китай в свою очередь выступил против визита Пелоси на Тайвань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981462-kitay-priostanovil-import-tsitrusovyh-i-rybnoy-produktsii-iz-tayvanya/