Шестой пакет санкций против России одобрили в ЕС

Флаг России. Фото: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Накануне, 2 июня, постпреды Евросоюза одобрили и утвердили шестой по счету пакет санкций против Российской федерации. Ограничения вводятся из-за конфликта в Украине.

Как пишет Deutche Welle, основная часть новых ограничительных мер - это частичное эмбарго на российскую нефть.

Страны ЕС планируют к началу следующего года будут полностью прекратить поставки "черного золота" из РФ танкерами.

Тем не менее, в этом правиле будут исключения: Венгрия, Чехия и Словакия. Им разрешили не соблюдать эмбарго, поскольку они сильно зависят от российской нефти и не имеют доступа к морю.

Эти страны смогут и дальше импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила о том, что к концу текущего года в результате новых санкций импорт российской нефти в ЕС сократится на 90 процентов.

По данным аналитического центра Bruegel, страны Евросоюза до недавних пор ежедневно тратили 450 млн евро на нефть и 400 млн евро на газ из России.

Также в шестом пакете санкций вводятся ограничения в отношении российского "Сбербанка", который отключат от платежной системы Swift.

Штрафные меры также вводятся в отношении трех российских государственных СМИ. Во французском председательстве при Евросоюзе отметили, что санкции предусматривают также расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции.

Вместе с тем, из санкционного списка был исключен глава РПЦ патриарх Кирилл. Это произошло это по требованию премьера Венгрии Виктора Орбана. Отмечается, что страна ранее выступала и против нефтяного эмбарго.

Орбан мотивировал свое требование "свободой вероисповедания религиозных групп в Венгрии", которая для него является "священной и неприкосновенной".

Санкции вступят в силу в сегодня, 3 июня, в 13:00 по времени Нур-Султана, если ни одна из стран ЕС не заявит возражение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972325-shestoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-odobrili-v-es/