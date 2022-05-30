ЕС захотел исключить эмбарго на трубопроводную нефть из шестого пакета санкций
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Корреспондент "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что в новой версии европейского эмбарго на российскую нефть отсутствуют санкции против трубопроводной нефти.
В шестом пакете антироссийских санкций ЕС значится отказ от сырой нефти и нефтепродуктов из России. Но при этом "с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".
Это значит, что в целом будут заблокированы лишь морские перевозки.
"Евросовет призывает как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, доставляемой по трубопроводу", - пишет Йозвяк.
Евросоюз уже долгое время не может прийти к единому решению в вопросе эмбарго на нефть из России.
Недавно на прошедшем Всемирном экономическом форуме комиссар по экономике ЕС Паоло Джентилони сообщил, что они продолжают работу над этим вопросом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971653-es-zahotel-isklyuchit-embargo-na-truboprovodnuyu-neft-iz-shestogo-paketa-sanktsiy/