Дмитрий Муратов выставил на аукцион в США свою Нобелевскую медаль

Дмитрий Муратов. Кадр из видео: YouTube/Nobel Prize

Редакция "Новой газеты" сообщила в Twitter, что они собираются выставить на аукцион в США Нобелевскую медаль, которая ранее была присуждена их главреду Дмитрию Муратову.

Вырученные с продажи на аукционе деньги будут направлены на помощь украинским детям-беженцам в международный фонд ЮНИСЕФ.

"Все вырученные деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет", - написано в сообщении.

Торги начались 1 июня на сайте Heritage Auctions и завершатся 20 июня.

"Завершится аукцион 20 июня во Всемирный день беженцев живыми торгами в медиа-центре New York Times на Манхэттене", - сообщила "Новая газета".

Напомним, Нобелевская премия мира была присуждена российском журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову в 2021 году. Церемония вручения состоялась в Осло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972247-dmitriy-muratov-vystavil-na-auktsion-v-ssha-svoyu-nobelevskuyu-medal/