Венгрию освободили от эмбарго на российскую нефть

Виктор Орбан. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Лидеры Евросоюза пошли на уступки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и почти полностью освободили страну от эмбарго на российскую нефть, передает Politico.

Лидеры ЕС спустя продолжительное время наконец согласовали шестой пакет антироссийских санкций, куда включили эмбарго на российскую нефть и еще ряд других мер.

По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, к концу года под запрет должно попасть 90 процентов российской нефти, поставляемой в Европу.

Орбан препятствовал запрету на российскую нефть на протяжении 26 дней.

"Да, он многое получил и держал всех в заложниках", - сказал один из европейских дипломатов.

Сам Орбан также прокомментировал освобождение от эмбарго на нефть из России в Facebook.

"Договоренность достигнута. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - гласит пост венгерского премьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971762-vengriyu-osvobodili-ot-embargo-na-rossiyskuyu-neft/