Венгрию освободили от эмбарго на российскую нефть
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Лидеры Евросоюза пошли на уступки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и почти полностью освободили страну от эмбарго на российскую нефть, передает Politico.
Лидеры ЕС спустя продолжительное время наконец согласовали шестой пакет антироссийских санкций, куда включили эмбарго на российскую нефть и еще ряд других мер.
По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, к концу года под запрет должно попасть 90 процентов российской нефти, поставляемой в Европу.
Орбан препятствовал запрету на российскую нефть на протяжении 26 дней.
"Да, он многое получил и держал всех в заложниках", - сказал один из европейских дипломатов.
Сам Орбан также прокомментировал освобождение от эмбарго на нефть из России в Facebook.
"Договоренность достигнута. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - гласит пост венгерского премьера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971762-vengriyu-osvobodili-ot-embargo-na-rossiyskuyu-neft/