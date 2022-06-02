Венгрия выступила против введения санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл. Фото: Contributor/Getty Images

На минувшей встрече послов стран Евросоюза Венгрия выступила против введения персональных санкций в отношении патриарха Кирилла, передает Politico.

На встрече в среду послы ЕС намеревались обсудить юридическую составляющую шестого пакета антироссийских санкций. Но процесс вновь был заторможен Венгрией, которая выступила против введения персональных санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ЕС ожидали долгожданного окончательного согласия по санкциям. Но теперь обсуждение юридической стороны будет продолжено на этой неделе из-за Венгрии.

К слову, венгерский премьер Виктор Орбан препятствовал запрету на российскую нефть на протяжении 26 дней. В конце концов, ЕС пришлось освободить страну от эмбарго.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России был согласован в понедельник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972210-vengriya-vystupila-protiv-vvedeniya-sanktsiy-es-v-otnoshenii-patriarha-kirilla/