Фотобанк Pixabay и сервис по поиску работы Upwork заблокировали доступ для россиян

Кадр из видео: YouTube/Upwork

Фотобанк бесплатных изображений Pixabay решил заблокировать доступ российским пользователям. Сайт открывается только при включении VPN, передает РБК.

При попытке зайти на сайт у пользователей из России появляется соответствующее сообщение. Компания заявила, что осуждает действия российской стороны в Украине.

Глобальная площадка по поиску работы Upwork также перестала предоставлять свои услуги жителям России. Сайт компании еще работает, но при регистрации в списке стран Россия отсутствует.

Еще с начала войны в Украине руководство Upwork сообщило, что прекратит деятельность на территории России и Беларуси.

Ранее австралийский сервис для графического дизайна Canva на неопределенный срок заблокировал доступ на сайт пользователям из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1972256-fotobank-pixabay-i-servis-po-poisku-raboty-upwork-zablokirovali-dostup-dlya-rossiyan/