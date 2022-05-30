Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи

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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила в своем Twitter, что немецкая сторона выделит Украине грант в размере одного миллиарда евро.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (один миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала Фельдгузен.

Недавно страны "Большой семерки", куда входит Германия, пообещали выделить украинской стороне 19 млрд долларов.

Ранее правительство Японии увеличило кредитную сумму для Украины до 600 млн долларов. В дополнение страна пожертвовала 2,1 млн долларов для обеспечения безопасности украинских атомных электростанций.

Также Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от Соединенных Штатов, обогнав в этом Израиль и Египет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971567-germaniya-predostavit-ukraine-1-mlrd-evro-grantovoy-pomoschi/