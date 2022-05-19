Япония увеличила кредитную сумму для Украины до 600 млн долларов

Фумио Кисида. Фото: Kyodo News via Getty Images

Японское правительство приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долларов, передает NHK.

На прошлой неделе Японией было подписано кредитное соглашение на сумму в 300 млн долларов в качестве финансовой помощи Украине. Таким образом, общая сумма кредита составила 600 млн долларов.

На следующей неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с американским президентом Джо Байденом. Он оповестит главу США о предоставленных кредитах.

Также Кисида намерен призвать страны "Большой семерки" проявить единство и продолжать оказывать давление на российское правительство, вводя санкции.

В состав "Большой семерки" (G7) входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969994-yaponiya-uvelichila-kreditnuyu-summu-dlya-ukrainy-do-600-mln-dollarov/