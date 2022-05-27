Премьер Италии Драги заявил, что в ходе разговора с Путиным не увидел надежды на мир в Украине

Марио Драги. Фото: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.

"Премьер-министр Марио Драги сегодня днем ​​провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Украине, угрозу продовольственного кризиса в мире.

Новость о разговоре Драги и Путина подтвердили в пресс-службе Кремля.

Там утверждается, что угроза глобального продовольственного кризиса вызвана санкциями США и стран Европы. И все обвинения в сторону России являются необоснованными.

"Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", - сказано в сообщении Кремля.

Позже на пресс-конференции итальянский премьер заявил, что в ходе разговора с Путиным не увидел надежды на мир в Украине, передает ANSA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971307-premer-italii-dragi-zayavil-chto-v-hode-razgovora-s-putinym-ne-uvidel-nadezhdy-na-mir-v-ukraine/