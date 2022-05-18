WP: Украина оказалась крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

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Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от Соединенных Штатов, обойдя в этом списке Израиль и Египет, передает The Washington Post.

По данным издания, США с 2014 по 2021 год направили в Украину военную помощь на сумму 2,7 млрд долларов. С начала войны на территории Украины объем этой помощи составил 3,8 млрд долларов. Новый пакет помощи на 40,1 млрд долларов содержит около 20 млрд долларов, которые будут направлены на оборону.

Издание, сравнив показатели с последними данными за 2020 финансовый год, отмечает, что тогда крупнейшим в мире получателем военной помощи от Штатов был Израиль. США выделили им 3,3 млрд долларов. Египет получил от Соединенных Штатов 1,3 млрд долларов, а Иордания – 0,51 млрд долларов.

Эксперты считают, что увеличение военных расходов указывает на то, что война в Украине может затянуться.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969834-wp-ukraina-okazalas-krupneyshim-v-mire-poluchatelem-voennoy-pomoschi-ot-ssha/